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Министр: Мы сотрудничаем с ЕС в направлении просвещения детей и молодежи по вопросам минной опасности

Министр: Мы сотрудничаем с ЕС в направлении просвещения детей и молодежи по вопросам минной опасности Азербайджан считает целесообразным расширять совместную деятельность в области разминирования с Европейским союзом в направлении дальнейшего просвещения детей и молодежи по вопросам минной опасности.
Внешняя политика
15 мая 2024 г. 19:48
Министр: Мы сотрудничаем с ЕС в направлении просвещения детей и молодежи по вопросам минной опасности

Азербайджан считает целесообразным расширять совместную деятельность в области разминирования с Европейским союзом в направлении дальнейшего просвещения детей и молодежи по вопросам минной опасности.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал на мероприятии, посвященном Дню Европы.

Министр напомнил, что в июле 2018 года в штаб-квартире Европейского Союза в Брюсселе был подписан документ о приоритетах партнерства между Азербайджаном и Европейским союзом при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя ЕС Дональда Туска.

"В качестве еще одного важного элемента наших двусторонних отношений, являющегося проявлением успешной внешней политики президента Ильхама Алиева, выступает деятельность, осуществляемая в области транспортного сообщения. В частности, создание Бакинского порта и зоны свободной торговли "Алят" сделало Азербайджан одним из ведущих партнеров в области энергетики и транспорта", - сказал Амруллаев.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Aİ ilə uşaqları və gəncləri mina təhlükəsi barədə maarifləndirmək üzrə əməkdaşlıq edirik
Версия на английском языке Minister: Azerbaijan cooperating with EU on raising awareness about mine danger

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