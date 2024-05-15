Министр: Мы сотрудничаем с ЕС в направлении просвещения детей и молодежи по вопросам минной опасности

Азербайджан считает целесообразным расширять совместную деятельность в области разминирования с Европейским союзом в направлении дальнейшего просвещения детей и молодежи по вопросам минной опасности.

Азербайджан считает целесообразным расширять совместную деятельность в области разминирования с Европейским союзом в направлении дальнейшего просвещения детей и молодежи по вопросам минной опасности.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал на мероприятии, посвященном Дню Европы.

Министр напомнил, что в июле 2018 года в штаб-квартире Европейского Союза в Брюсселе был подписан документ о приоритетах партнерства между Азербайджаном и Европейским союзом при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя ЕС Дональда Туска.

"В качестве еще одного важного элемента наших двусторонних отношений, являющегося проявлением успешной внешней политики президента Ильхама Алиева, выступает деятельность, осуществляемая в области транспортного сообщения. В частности, создание Бакинского порта и зоны свободной торговли "Алят" сделало Азербайджан одним из ведущих партнеров в области энергетики и транспорта", - сказал Амруллаев.