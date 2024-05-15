Лукашенко прибыл с государственным визитом в Азербайджан

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Азербайджан.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Азербайджан.

Как передает Report , об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Белорусский борт номер один приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Беларуси встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев, а также члены белорусской делегации - вице-премьер Игорь Петришенко, министр иностранных дел Сергей Алейник и глава белорусской дипмиссии Андрей Равков.