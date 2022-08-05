Ильхам Алиев: Вся ответственность за возникшую напряженность ложится на Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения несет полную ответственность за напряженность, возникшую в последние дни.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения несет полную ответственность за напряженность, возникшую в последние дни.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал в телефонном разговоре с председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем 5 августа.

Президент отметил, что Армения в очередной раз совершила военную провокацию на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, в результате чего погиб наш военнослужащий. Констатировав, что наши Вооруженные силы, приняв необходимые меры, пресекли эту провокацию, глава государства заявил, что вся ответственность за возникшую напряженность ложится на Армению.