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Ильхам Алиев: Вся ответственность за возникшую напряженность ложится на Армению

Ильхам Алиев: Вся ответственность за возникшую напряженность ложится на Армению Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения несет полную ответственность за напряженность, возникшую в последние дни.
Внешняя политика
5 августа 2022 г. 23:40
Ильхам Алиев: Вся ответственность за возникшую напряженность ложится на Армению
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения несет полную ответственность за напряженность, возникшую в последние дни.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал в телефонном разговоре с председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем 5 августа.

Президент отметил, что Армения в очередной раз совершила военную провокацию на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, в результате чего погиб наш военнослужащий. Констатировав, что наши Вооруженные силы, приняв необходимые меры, пресекли эту провокацию, глава государства заявил, что вся ответственность за возникшую напряженность ложится на Армению.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev gərginliyə görə bütün məsuliyyətin Ermənistanın üzərinə düşdüyünü bildirib

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