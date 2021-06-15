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Ильхам Алиев: Все положения декларации являются гарантией нашего будущего сотрудничества

Ильхам Алиев: Все положения декларации являются гарантией нашего будущего сотрудничества “Подписанная сегодня совместная декларация о союзнических отношениях поднимает наши связи, отношения на самый высокий уровень. Название декларации - Декларация о союзнических отношениях. Это название само по себе все указывает, обо всем говорит. Сегодня м
Внешняя политика
15 июня 2021 г. 17:43
Ильхам Алиев: Все положения декларации являются гарантией нашего будущего сотрудничества

“Подписанная сегодня совместная декларация о союзнических отношениях поднимает наши связи, отношения на самый высокий уровень. Название декларации - Декларация о союзнических отношениях. Это название само по себе все указывает, обо всем говорит. Сегодня мы установили качественно новые отношения. И все положения, изложенные в этой декларации, являются гарантией нашего будущего сотрудничества”.

Как сообщает Report, об этом в Шуше заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Подписанная декларация основана на истории. В декларации нашли отражение слова великих лидеров наших народов - Мустафы Кемаля Ататюрка и Гейдара Алиева”, - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bəyannamədə göstərilən bütün müddəalar bizim gələcək işbirliyimizin təminatıdır"

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