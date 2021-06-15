Ильхам Алиев: Все положения декларации являются гарантией нашего будущего сотрудничества

“Подписанная сегодня совместная декларация о союзнических отношениях поднимает наши связи, отношения на самый высокий уровень. Название декларации - Декларация о союзнических отношениях. Это название само по себе все указывает, обо всем говорит. Сегодня м

“Подписанная сегодня совместная декларация о союзнических отношениях поднимает наши связи, отношения на самый высокий уровень. Название декларации - Декларация о союзнических отношениях. Это название само по себе все указывает, обо всем говорит. Сегодня мы установили качественно новые отношения. И все положения, изложенные в этой декларации, являются гарантией нашего будущего сотрудничества”.

Как сообщает Report, об этом в Шуше заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Подписанная декларация основана на истории. В декларации нашли отражение слова великих лидеров наших народов - Мустафы Кемаля Ататюрка и Гейдара Алиева”, - подчеркнул президент.