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Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана

Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Пакистан Асифу Али Зардари.
Внешняя политика
13 марта 2024 г. 20:33
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Пакистан Асифу Али Зардари.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента Исламской Республики Пакистан.

Для нас имеет особенно важное значение развитие построенных на прочном фундаменте отношений дружбы и сотрудничества с братским Пакистаном. Высокий уровень взаимопонимания между нашими странами создает благоприятную основу для дальнейшего расширения связей в различных областях.

Уверен, что мы будем прилагать совместные усилия для укрепления и углубления азербайджано-пакистанского стратегического партнерства и союзничества, основанного на взаимном доверии и поддержке, успешного продолжения добрых традиций нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей ответственной деятельности во имя благополучия и процветания братского народа Пакистана".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev sends congratulatory letter to his Pakistani counterpart
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev pakistanlı həmkarına təbrik məktubu göndərib

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