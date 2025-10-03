Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Ильхам Алиев поздравил президента Ирака

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2025
    • 11:28
    Ильхам Алиев поздравил президента Ирака

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Ирак Абдель Латифу Джамалу Рашиду.

    Как сообщает "Report", в письме говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Ирак.

    Высоко ценю нашу недавнюю встречу с Вами в Нью-Йорке, проведенный нами обмен мнениями. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-иракских отношений, полноценного использования потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному иракскому народу – постоянного благополучия и процветания".

    Ильхам Алиев Ирак поздравление
    İlham Əliyev İraq prezidentini təbrik edib

    Последние новости

    11:36

    Шахин Махмудзаде: ЦБА внедрит систему надзора за "зеленым камуфляжем" - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    11:35

    В Сумгайытском промпарке до конца 2025 года будет произведено 300 электробусов

    Промышленность
    11:35

    Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в атомной промышленности

    Энергетика
    11:28

    Ильхам Алиев поздравил президента Ирака

    Внешняя политика
    11:27
    Видео

    В Азербайджане начало вещание новое радио

    Армия
    11:27

    Ильхам Алиев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю Дня германского единства

    Внешняя политика
    11:27

    Ильхам Алиев поздравил южнокорейского коллегу

    Внешняя политика
    11:24

    Азербайджан и Литва обменялись мнениями о возврате НДС наличными

    Бизнес
    11:21

    Микаил Джаббаров: В Азербайджане наблюдается повышение конкурентоспособности

    Бизнес
    Лента новостей