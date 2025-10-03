Ильхам Алиев поздравил президента Ирака
- 03 октября, 2025
- 11:28
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Ирак Абдель Латифу Джамалу Рашиду.
Как сообщает "Report", в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Ирак.
Высоко ценю нашу недавнюю встречу с Вами в Нью-Йорке, проведенный нами обмен мнениями. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-иракских отношений, полноценного использования потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному иракскому народу – постоянного благополучия и процветания".