İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    İlham Əliyev İraq prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 03 oktyabr, 2025
    • 11:19
    İlham Əliyev İraq prezidentini təbrik edib
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev İraq Respublikasının Prezidenti Əbdüllətif Camal Rəşidə təbrik məktubu göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident,

    İraq Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizə və bütün xalqınıza şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram.

    Bu yaxınlarda Nyu-Yorkda Sizinlə görüşümüzü, apardığımız fikir mübadiləsini yüksək qiymətləndirirəm. Əminəm ki, Azərbaycan-İraq münasibətlərini möhkəmləndirmək, həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli müstəvidə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın potensialından tam bəhrələnmək üçün bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik.

    Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost İraq xalqına daim əmin-amanlıq və rifah arzulayıram".

    İlham Əliyev İraq Əbdüllətif Camal Rəşid
    Ильхам Алиев поздравил президента Ирака

    Son xəbərlər

    11:35

    Şahin Mahmudzadə: "Yaşıl yuyulma" riskləri Mərkəzin Bankın nəzarət mexanizmləri ilə ölçüləcək" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    11:34

    Elnur Bağırov: "Azərbaycanda rəqabəti məhdudlaşdıran sazişlərlə mübarizə gücləndirilməlidir"

    Biznes
    11:32

    Dövlət Xidməti "Red Wolf" adlı haker-aktivist qruplaşması ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    İKT
    11:27

    ABADA VII Beynəlxalq Nəqliyyat‑Logistika Biznes Forumunda iştirak edib

    İnfrastruktur
    11:26

    Prezident İlham Əliyev: Almaniya bizim üçün vacib tərəfdaş ölkədir

    Xarici siyasət
    11:25

    Agentlik rəsmisi: "Neftçala Sənaye Məhəlləsi tam dolub"

    Sənaye
    11:22

    Azərbaycan Prezidenti Alman Birliyi Günü münasibəti ilə Frank-Valter Ştaynmayeri təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:22

    Mikayıl Cabbarov: "Tənzimləyici qurumların bazar iştirakçısı olması sistemli risk yaradır"

    Biznes
    11:19

    İlham Əliyev İraq prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti