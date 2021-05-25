Ильхам Алиев поздравил президента Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Грузии Саломе Зурабишвили поздравительное письмо.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Грузии Саломе Зурабишвили поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится.

"Уважаемая госпожа президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный народ Грузии с 26 Мая – Днем независимости, передаю наилучшие пожелания.

Азербайджано-грузинские связи исходят из воли наших народов, которые веками живут в условиях добрососедства и дружбы. Особое удовлетворение вызывает постоянное расширение сферы охвата развивающихся на таком прочном фундаменте и опирающихся на богатые традиции наших межгосударственных отношений, которые сегодня приобрели характер стратегического партнерства.

Уверен, что мы и дальше будем прилагать усилия, направленные на укрепление связей между нашими странами и углубление сотрудничества, вызывающего взаимный интерес.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественной Грузии – постоянного спокойствия и благополучия".