О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев назвал сумму, выделенную на восстановление освобожденных территорий

Ильхам Алиев назвал сумму, выделенную на восстановление освобожденных территорий "Мы сами проводим работы по очистке от мин, увеличили штат нашего Агентства по разминированию. Увеличилось и число наших военнослужащих, участвующих в этом процессе. Но это требует времени.
Внешняя политика
2 октября 2021 г. 13:27
Ильхам Алиев назвал сумму, выделенную на восстановление освобожденных территорий

"Мы сами проводим работы по очистке от мин, увеличили штат нашего Агентства по разминированию. Увеличилось и число наших военнослужащих, участвующих в этом процессе. Но это требует времени. 

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Что касается территорий, где уже проведены работы по разминированию, там мы начали строить поселки, города и села для гражданского населения. Первое, что мы сделали, провели работу по полному изучению потребностей и инфраструктуры. Электроэнергетическая инфраструктура будет полностью готова к концу этого года, то есть через несколько месяцев. В то же время представляют значимость вопросы, связанные с дорогами и водоснабжением. Несколько месяцев назад мы уже начали инвестировать в одно из сел в качестве пилотного проекта, и, возможно, к концу этого или началу следующего года данное село сможет принять первых жителей. Этот процесс уже идет. Мы разрабатываем генеральные планы для всех городов, а потом сделаем это для сел. Только в этом году на восстановление освобожденных территорий мы выделили средства в размере 1 млрд 300 млн долларов", - подчеркнул президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке President reveals amount of funds allocated for reconstruction of Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке Prezident azad olunan ərazilərin yenidən qurulmasına ayrılan vəsaitin həcmini açıqlayıb

Экслюзивные новости

Кадровые перестановки в институтах НАНА
Кадровые перестановки в институтах НАНА
1 октября 2021 г. 23:27
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
1 октября 2021 г. 14:00
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
30 сентября 2021 г. 14:38
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
29 сентября 2021 г. 18:17
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
29 сентября 2021 г. 13:36
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
28 сентября 2021 г. 00:12
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi