Ильхам Алиев назвал сумму, выделенную на восстановление освобожденных территорий

"Мы сами проводим работы по очистке от мин, увеличили штат нашего Агентства по разминированию. Увеличилось и число наших военнослужащих, участвующих в этом процессе. Но это требует времени.

"Мы сами проводим работы по очистке от мин, увеличили штат нашего Агентства по разминированию. Увеличилось и число наших военнослужащих, участвующих в этом процессе. Но это требует времени.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Что касается территорий, где уже проведены работы по разминированию, там мы начали строить поселки, города и села для гражданского населения. Первое, что мы сделали, провели работу по полному изучению потребностей и инфраструктуры. Электроэнергетическая инфраструктура будет полностью готова к концу этого года, то есть через несколько месяцев. В то же время представляют значимость вопросы, связанные с дорогами и водоснабжением. Несколько месяцев назад мы уже начали инвестировать в одно из сел в качестве пилотного проекта, и, возможно, к концу этого или началу следующего года данное село сможет принять первых жителей. Этот процесс уже идет. Мы разрабатываем генеральные планы для всех городов, а потом сделаем это для сел. Только в этом году на восстановление освобожденных территорий мы выделили средства в размере 1 млрд 300 млн долларов", - подчеркнул президент.