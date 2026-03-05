Ильхам Алиев назвал атаку Ирана на Нахчыван подлым и трусливым ударом

Атака Ирана на Нахчыван является грязным, подлым и трусливым ударом.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

"Сегодня утром мне сообщили, что заместитель министра иностранных дел Ирана звонит в Баку и просит Азербайджан помочь эвакуировать сотрудников иранского посольства, оставшихся в Ливане, поскольку у них нет для этого возможности. Меня проинформировали. Я немедленно дал указание оказать помощь, отправить самолет. Они даже сказали, что готовы оплатить все это. Я сказал, что это не нужно, если мы не окажем помощь сейчас, в такое трудное время, то когда должны это сделать? И взамен нанести по Нахчывану такой грязный, подлый и трусливый удар?! Это пятно никогда не сотрется с их уродливых лиц", - сказал президент.

Глава государства отметил, что по дипломатическим каналам будут приняты все необходимые меры: "Наши Вооруженные силы – Министерство обороны, Государственная пограничная служба, все остальные подразделения сил специального назначения – приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции. На этом пока все".

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.