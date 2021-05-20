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Ильхам Алиев: Азербайджан входит в число ведущих стран в борьбе с пандемией

Ильхам Алиев: Азербайджан входит в число ведущих стран в борьбе с пандемией Президент Азербайджана поблагодарил Китай за поддержку в обеспечении Азербайджана вакцинами Sinovac
Внешняя политика
20 мая 2021 г. 19:24
Ильхам Алиев: Азербайджан входит в число ведущих стран в борьбе с пандемией
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана поблагодарил Китай за поддержку в обеспечении Азербайджана вакцинами Sinovac.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества", отвечая на вопрос об азербайджано-китайских отношениях.

"Наша просьба была незамедлительно удовлетворена, и благодаря этому сегодня Азербайджан входит в число ведущих стран в борьбе с этой пандемией. Благодаря этому на сегодняшний день нам удалось вакцинировать 1,9 миллиона человек. Это почти 20% от общей численности нашего населения, и 99,9% вакцин - это китайские вакцины", - заявил президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan among leading countries in coping with pandemic
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan pandemiya ilə mübarizədə aparıcı ölkələrdən biridir"

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