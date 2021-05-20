Ильхам Алиев: Азербайджан входит в число ведущих стран в борьбе с пандемией

Президент Азербайджана поблагодарил Китай за поддержку в обеспечении Азербайджана вакцинами Sinovac

Президент Азербайджана поблагодарил Китай за поддержку в обеспечении Азербайджана вакцинами Sinovac.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества", отвечая на вопрос об азербайджано-китайских отношениях.

"Наша просьба была незамедлительно удовлетворена, и благодаря этому сегодня Азербайджан входит в число ведущих стран в борьбе с этой пандемией. Благодаря этому на сегодняшний день нам удалось вакцинировать 1,9 миллиона человек. Это почти 20% от общей численности нашего населения, и 99,9% вакцин - это китайские вакцины", - заявил президент.