Ильхам Алиев констатировал, что братская Турция, как всегда, находится рядом с Азербайджаном

13 сентября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

13 сентября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, президент Ильхам Алиев констатировал, что братская Турция, как всегда, находится рядом с Азербайджаном, что и наша страна всегда и во всех вопросах находится рядом с Турцией.

Отметив, что наши Вооруженные силы отважно и с высоким профессионализмом предотвратили широкомасштабную военную провокацию Армении, что кровь наших шехидов не осталась неотомщенной, и мы отомстили за них, президент Ильхам Алиев заявил, что ответственность за эти широкомасштабные военные провокации ложится непосредственно на Армению.