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Ильхам Алиев констатировал, что братская Турция, как всегда, находится рядом с Азербайджаном

Ильхам Алиев констатировал, что братская Турция, как всегда, находится рядом с Азербайджаном 13 сентября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 23:27
Ильхам Алиев констатировал, что братская Турция, как всегда, находится рядом с Азербайджаном

13 сентября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, президент Ильхам Алиев констатировал, что братская Турция, как всегда, находится рядом с Азербайджаном, что и наша страна всегда и во всех вопросах находится рядом с Турцией.

Отметив, что наши Вооруженные силы отважно и с высоким профессионализмом предотвратили широкомасштабную военную провокацию Армении, что кровь наших шехидов не осталась неотомщенной, и мы отомстили за них, президент Ильхам Алиев заявил, что ответственность за эти широкомасштабные военные провокации ложится непосредственно на Армению.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev qardaş Türkiyənin hər zamankı kimi Azərbaycanın yanında olduğunu bildirib

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