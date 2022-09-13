13 сентября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, президент Ильхам Алиев констатировал, что братская Турция, как всегда, находится рядом с Азербайджаном, что и наша страна всегда и во всех вопросах находится рядом с Турцией.
Отметив, что наши Вооруженные силы отважно и с высоким профессионализмом предотвратили широкомасштабную военную провокацию Армении, что кровь наших шехидов не осталась неотомщенной, и мы отомстили за них, президент Ильхам Алиев заявил, что ответственность за эти широкомасштабные военные провокации ложится непосредственно на Армению.