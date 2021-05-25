Ильхам Алиев: Иран и Азербайджан, как две братские страны, должны координировать усилия

"Уверен, что в ходе визита мы обстоятельно обсудим развитие наших связей в положительном русле, развивающиеся двусторонние связи. До вашего визита я просмотрел данные и увидел, что у нас в торговом обороте есть рост, несмотря на пандемию. Это очень позити

"Уверен, что в ходе визита мы обстоятельно обсудим развитие наших связей в положительном русле, развивающиеся двусторонние связи. До вашего визита я просмотрел данные и увидел, что у нас в торговом обороте есть рост, несмотря на пандемию. Это очень позитивный факт. Все выдвинутые президентом Роухани и мною инициативы, принятые решения претворены в жизнь".

Как сообщает Report, об этом 25 мая на встрече с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Мы очень довольны уровнем сотрудничества в период президентства президента Роухани, этот срок истекает. Прошу передать ему мои приветствия и признательность за партнерство и сотрудничество.

Мы добились действительно больших подвижек во всех областях. Считаю, что в настоящее время связи между нашими странами находятся, возможно, на самом высоком уровне за всю историю нашего сотрудничества. Конечно, в связи с возникновением новой – постконфликтной ситуации в регионе имеются новые возможности, новые вызовы, и, безусловно, Иран и Азербайджан, как две братские страны, должны координировать усилия, вносить вклад в развитие в условиях долгосрочного и устойчивого мира на пользу всех стран региона. Уверен, что правительство Ирана разделяет такой же подход. Потому что за период, прошедший после разрешения конфликта, у нас были многочисленные контакты. Наверное, сегодня мы коснемся нескольких важных вопросов для того, чтобы этот процесс проходил более плавно. Еще раз добро пожаловать", - сказал глава государства.