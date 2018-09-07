Ильхам Алиев пригласил президента Хорватии совершить визит в Азербайджан

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Госпожа президент, вначале позвольте еще раз выразить Вам благодарность за приглашение, оказанное мне и моей делегации гостеприимство. Мы действительно чувствуем себя как дома в Вашей прекрасной стране. Мой официальный визит завершается, и я хочу отметить, что очень доволен результатами визита. Уверен, что визит усилит отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Хорватией.

Госпожа президент, мы постоянно контактируем. Мы все помним Ваш официальный визит в Азербайджан два года назад. Налаженные между нами связи способствуют развитию двусторонних отношений. В прошлом году мы с Вами встретились в Мюнхене во время международной конференции и сегодня встречаемся в ходе моего официального визита в Хорватию. Это свидетельствует о том, что между нашими странами идет процесс очень активного политического диалога. Для развития отношений есть очень сильный потенциал".

Как сообщает Report, об этом 6 сентября в ходе официального визита в Хорватию заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Сегодня мы обсудили вопросы широкомасштабного сотрудничества в области развития энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры, промышленности. Обсудили также региональные вопросы. Во всех обсуждаемых вопросах у нас есть общий подход. Это очень важно. Это делает нас настоящими стратегическими партнерами. Азербайджан играет свою роль в вопросах энергетической безопасности нашего региона, Европы. Мы будем продолжать играть более активную роль, и в этом смысле сотрудничество с Хорватией представляет для нас большое значение.

Азербайджан был также инициатором проекта межконтинентального железнодорожного сообщения, и это уже приводит к значительному росту объема грузоперевозок из Европы в Азию и в обратном направлении. Все эти проекты – это проекты с конкретными результатами, и данные проекты нас объединяют", - добавил глава государства.

"Мы благодарны Хорватии за оказываемую нам устойчивую поддержку в наших отношениях с Европейским Союзом. Как мы сегодня обсудили, мы возлагаем большие надежды на скорейшее завершение нового соглашения с Европейским Союзом, и это также станет очень важным этапом в нашем сотрудничестве. Это всесторонний документ, охватывающий все сферы, связанные с политикой Азербайджана, его демократическим и экономическим развитием, энергетической политикой, транспортом, мультикультурализмом. Это будет важным документом, обеспечивающим в дальнейшем активное сотрудничество между Азербайджаном и Европой.

Вы отметили вклад, вносимый нами в миссию НАТО "Решительная поддержка". Мы с самого начала в Афганистане, я имею в виду наших солдат. Мы являемся одними из малочисленных стран, вступивших в коалицию с 2002 года. Недавно мы увеличили наш военный контингент в Афганистане до 120 военнослужащих. А это – один из самых высоких показателей среди стран, которые не являются членами НАТО. Разумеется, мы обеспечиваем коалиционные силы логистикой, транспортной поддержкой, предоставляем возможности полета над нашей территорией, и наш вклад высоко оценивается со стороны НАТО и стран-членов.

У нас есть хорошее понимание того, как развивать наши культурные связи, и подписание сегодня документа, относящегося, в частности, к культурному обмену, естественно. Азербайджан – это страна с традициями глубокого мультикультурализма, межрелигиозного, межцивилизационного диалога. Все это представляет для нас важное значение. Распоряжением Президента 2016 год объявлен в Азербайджане "Годом мультикультурализма". В 2015 году мы провели первые Европейские игры. В 2017 году организовали четвертые Игры исламской солидарности. Таким образом, для определения формата сотрудничества в течение двух лет мы пригласили в этот город атлетов и друзей из Европы, исламского мира. Эти игры были не просто спортивным мероприятием. Это были объединяющие людей очень важные международные мероприятия.

Конечно, мы все помним исторический официальный визит в 2016 году руководителя Католической церкви Папы Римского Франциска в Азербайджан. Посланные им из Баку месседжи были действительно важными. Он подчеркнул важность нашей политики для достижения наибольшего взаимопонимания между представителями различных религий. Таким образом, как я ранее отметил, мы имеем общее понимание и подходы во всех вопросах, которые обсуждали с Хорватией. Это еще более усиливает наше партнерство.

Сегодня я покидаю Вашу прекрасную страну с хорошим настроением. Я действительно чувствую себя здесь как дома. Пользуясь случаем, для продолжения нашего сотрудничества хочу еще раз пригласить госпожу президента совершить визит в Азербайджан", - заявил президент Ильхам Алиев.