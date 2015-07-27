Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Перу

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Перу Ольянте Умале Тассо.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени азербайджанского народа передаю Вам и всему Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Республики Перу – Дня независимости.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Перу – мира и благосостояния".