Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Перу

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Перу Ольянте Умале Тассо.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени азербайджанского народа передаю Вам и всему Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Республики Перу – Дня независимости.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Перу – мира и благосостояния".
News DepartmentАвтор новости
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