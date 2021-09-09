Хулуси Акар: Мы придаем большое значение восстановлению мира и стабильности на Южном Кавказе

"Мы ведем борьбу не только ради собственной безопасности, но и ради мира, спокойствия и безопасности дружеских и братских стран".

"Мы ведем борьбу не только ради собственной безопасности, но и ради мира, спокойствия и безопасности дружеских и братских стран".

Как сообщает Report, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы придаем большое значение безопасности на Кавказе. Также придаем большое значение восстановлению мира и стабильности в этом регионе. Братский Азербайджан в ходе 44-дневной войны освободил свои территории, находившиеся под оккупацией на протяжении около 30 лет. Турция и впредь будет рядом с нашими азербайджанскими братьями под лозунгом "один народ, два государства"", - подчеркнул он.