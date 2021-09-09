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Хулуси Акар: Мы придаем большое значение восстановлению мира и стабильности на Южном Кавказе

Хулуси Акар: Мы придаем большое значение восстановлению мира и стабильности на Южном Кавказе "Мы ведем борьбу не только ради собственной безопасности, но и ради мира, спокойствия и безопасности дружеских и братских стран".
Внешняя политика
9 сентября 2021 г. 16:25
Хулуси Акар: Мы придаем большое значение восстановлению мира и стабильности на Южном Кавказе
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"Мы ведем борьбу не только ради собственной безопасности, но и ради мира, спокойствия и безопасности дружеских и братских стран".

Как сообщает Report, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы придаем большое значение безопасности на Кавказе. Также придаем большое значение восстановлению мира и стабильности в этом регионе. Братский Азербайджан в ходе 44-дневной войны освободил свои территории, находившиеся под оккупацией на протяжении около 30 лет. Турция и впредь будет рядом с нашими азербайджанскими братьями под лозунгом "один народ, два государства"", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Minister: Turkey attaches great importance to restoration of peace in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Cənubi Qafqazda sülhün bərpasına və sabitliyə böyük əhəmiyyət veririk"

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