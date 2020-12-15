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Хикмет Гаджиев: Президент считает неприемлемыми односторонние санкции против Турции

Хикмет Гаджиев: Президент считает неприемлемыми односторонние санкции против Турции Президент Ильхам Алиев считает неприемлемыми односторонние санкции со стороны США против Турции из-за приобретенного у России ЗРК С-400. Несправедливо вводить санкции против Турции, если некоторые страны-члены НАТО используют аналогичную систему ПВО. Глав
Внешняя политика
15 декабря 2020 г. 00:26
Хикмет Гаджиев: Президент считает неприемлемыми односторонние санкции против Турции
Хикмет Гаджиев

Президент Ильхам Алиев считает неприемлемыми односторонние санкции, примененные США против Турции из-за приобретения ею систем противовоздушной обороны «С-400». В то время, как некоторые страны-члены НАТО используют аналогичные системы противовоздушной обороны, применение санкций против Турции – это несправедливость. Глава нашего государства оценивает эту ситуацию как проявление двойных стандартов и беззаконие.

Как сообщает Report, об этом в комментарии для прессы сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев сказал: «Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что эти санкции не воспрепятствуют шагам, которые Турция предпринимает для повышения своей обороноспособности. На предложения Турции обсудить этот вопрос в рамках соответствующей рабочей группы объективно и непредвзято с политической точки зрения не был дан адекватный ответ.

Азербайджан поддерживает Турцию, а Турция – Азербайджан, и наши страны всегда рядом друг с другом.

Присутствие на состоявшемся 10 декабря в Баку параде Победы Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана является очередным примером единства Азербайджана и Турции».

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Prezident Türkiyəyə qarşı tətbiq olunan birtərəfli sanksiyaları qəbuledilməz hesab edir"

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