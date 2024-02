Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с сотрудниками бакинского офиса Программы Развития ООН (UNDP).

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написала исполняющая обязанности резидента-представителя ПРООН в Азербайджане Алессандра Роккасальво.

"Между аппаратом президента Азербайджана и ПРООН налажено прочное сотрудничество. 2024 год будет насыщенным. Мы к этому готовы", - отмечается в публикации.