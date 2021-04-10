Хикмет Гаджиев: Необходимо создать медиа-платформу в рамках Тюркского совета

По его словам, турецкие СМИ работали плечом к плечу с азербайджанскими

"Информация является важным ресурсом в отношениях между странами. В 44-дневной Отечественной войне азербайджанские СМИ используя свои возможности прилагали усилия, чтобы донести до мира правду".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на третьем собрании ответственных министров и высокопоставленных лиц в сфере информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет) в Баку.

По его словам, турецкие СМИ работали плечом к плечу с азербайджанскими: "Мы считаем, что и в рамках Тюркского совета есть необходимость в создании медиа-платформы. По этому случаю также могут быть организованы медиа-форумы".