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Хикмет Гаджиев: Необходимо создать медиа-платформу в рамках Тюркского совета

Хикмет Гаджиев: Необходимо создать медиа-платформу в рамках Тюркского совета По его словам, турецкие СМИ работали плечом к плечу с азербайджанскими
Внешняя политика
10 апреля 2021 г. 14:59
Хикмет Гаджиев: Необходимо создать медиа-платформу в рамках Тюркского совета

"Информация является важным ресурсом в отношениях между странами. В 44-дневной Отечественной войне азербайджанские СМИ используя свои возможности прилагали усилия, чтобы донести до мира правду".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на третьем собрании ответственных министров и высокопоставленных лиц в сфере информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет) в Баку.

По его словам, турецкие СМИ работали плечом к плечу с азербайджанскими: "Мы считаем, что и в рамках Тюркского совета есть необходимость в создании медиа-платформы. По этому случаю также могут быть организованы медиа-форумы".

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: We see a need to create media platform within Turkic Council
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Türk Şurası çərçivəsində media platformasının yaradılmasına ehtiyac var"

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