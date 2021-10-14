Губернатор Львова: Хотелось бы развития сотрудничества с Азербайджаном и в других сферах

Интервью губернатора Львовской области Украины Максима Козицкого Восточно-Европейскому бюро Report.

Интервью губернатора Львовской области Украины Максима Козицкого Восточно-Европейскому бюро Report.

- Как Вы оцениваете уровень развития межрегиональных связей Азербайджана и Украины? В каких сферах необходимо углубление сотрудничества?

- Смотря с какой стороны смотреть на этот вопрос. Наши страны независимы уже 30 лет. Если 20 лет назад торговый оборот между нашими странами варьировал между 5-10 млн евро, сейчас он составляет 600 млн евро. Для наших стран, имеющих общую историю, это очень мало. Правда, обороты растут, но этого недостаточно. Внешнеэкономическое сотрудничество по-прежнему охватывает традиционные сферы сотрудничества. Сюда входят легкая промышленность, пищевая промышленность и др. Но хотелось бы, чтобы это сотрудничество развивалось и в новых сферах. Изменилась экономика, поэтому необходимо развивать сотрудничество в IT, космической, машиностроительной, авиастроительной сферах. Говоря о присутствии азербайджанских компаний в Украине, в первую очередь следует отметить SOCAR. Уровень предоставляемого ими сервиса просто фантастический. Это уровень, к которому должна стремиться каждая компания. Мы рады, что у нас есть такой партнер в Украине.

- С какими регионами Азербайджана Львовская область наладила сотрудничество?

- В рамках встреч с послами зарубежных стран одной из первых состоялась встреча с предыдущим послом Азербайджана в Украине. Мы обсудили с ним вопросы сотрудничества между странами и областями. Мы сотрудничаем с Нахчыванской Автономной Республикой. Но по этому соглашению еще очень мало сделано. Мы хотели бы углубить наше сотрудничество и готовы к новому этапу. Кстати, как Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Украины на всех международных платформах, так и Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

- Вы, наверное, знаете, что освобожденные от оккупации территории имеют большой туристический потенциал. Есть ли какие-либо предложения о побратимстве двух городов, являющихся туристическими центрами, например, Шуши и какого-нибудь вашего города?

- У нас тоже есть прекрасные места, вызывающие интерес у туристов - Трускавец, Сходница, Борислав. В перечисленных мною местах традиционно отдыхает большое число азербайджанцев. В настоящее время Азербайджан входит в топ-пятерку стран, граждане которых приезжают в Украину. Наверное, было бы интересно углубить сотрудничество с такими городами и заключить такие соглашения.

- Украина находится на этапе реформ. Какие шаги предпринимает представленная Вами область в этом процессе?

- Прежде всего, выражаю огромную благодарность президенту Украины за поддержку этих инициатив в Украине, в том числе и во Львовской области. Например, в соответствии с проектом "Большое строительство", каждая область строит минимум 5 школ, 5 детсадов и 5 стадионов каждый год. В то же время прокладываются дороги, улучшается инфраструктура, проводится интернет даже в самые отдаленные села, строятся центры для оказания административных услуг. Если раньше все документировалось на бумаге, сейчас вся работа должностных лиц переходит в электронный формат. Это также значительно сократит число коррупционных преступлений. В системе здравоохранения проводятся реформы, обновляются больницы. Задача на следующий год - восстановление или строительство многопрофильной детской больницы и больницы для взрослых в каждой области, в том числе и во Львове. Интересен также проект по реставрации памятников. 75% памятников, включенных в список ЮНЕСКО, находятся в Львовской области. Для нас очень важна инициатива президента. Поскольку мы являемся самой западной провинцией, с точки зрения интеграции страны в европейское общество для нас важно строительство новых пропускных пунктов, скоординированная работа автомобильных и железнодорожных линий. Это также включает в себя интеграцию в единую европейскую энергетическую систему. Этот процесс должен быть завершен к 2023 году. Необходимо реализовать все инициативы президента.

- Раньше в Украине было много случаев коррупции и криминала. В результате иностранные бизнесмены избегали вкладывать инвестиции. Есть ли гарантия, что сегодня таких случаев не будет?

- Основной задачей является расширение условий и среды для правильного ведения бизнеса. В прошлом месяце Государственная архитектурно-строительная инспекция была упразднена и создан новый орган, регулирующий сферу строительства. Также в настоящее время вносятся новшества в деятельность правоохранительных органов, начнет работать Бюро экономической безопасности. Это также станет инструментом для защиты бизнеса. От себя могу сказать, что мы сделаем все, чтобы бизнес во Львовской области был свободным и защищенным.

- Значит, есть гарантии?!

- Да.

- Какова роль этнических народов, в том числе азербайджанцев, в этих реформах в целом, в том числе в развитии экономики области?

- Львовская область отличается гостеприимством. На протяжении всей истории здесь жили представители огромного количества народов, каждый из которых чувствовал себя в Украине как дома. Для них родиной была Украина и Львовская область. Для нас приятно, что люди и бизнес, принадлежащие разным народам, дают какой-то позитивный толчок развитию нашего государства.

- Насколько азербайджанцы активны в экономической, политической и общественной жизни Львова?

- В нашей области есть две общественные организации азербайджанцев. У нас есть отдел, который отвечает за развитие разных национальностей и традиций. Конечно, я хотел бы, чтобы люди были активными. Но я говорю это не только в связи с азербайджанцами, я говорю в целом.

- Украина сегодня живет в состоянии войны. Поэтому она нуждается в объединении не только украинцев, но и этнических меньшинств. В то же время в Украине проживает много азербайджанской молодежи. Есть ли у Вас какие-то планы по мобилизации этих молодых людей вокруг украинских реалий, они могут как-то поддержать борьбу Украины?

- Считаю, что патриотизм нужно прививать с детского сада. Этим должны заниматься как семьи, так и страна. Если мы объясним детям, что такое Украина, зачем нужна наша страна - страна, в которой могут сосуществовать разные народы, они тоже вырастут в этом духе, объединятся вокруг единой цели и сами возьмут в руки оружие и защитят свою страну, в том числе и азербайджанцы.

- На каком уровне находятся Ваши связи с азербайджанской диаспорой?

- Я несколько раз встречался с представителями диаспоры во Львове. Мой брат Степан в настоящее время является руководителем Ассоциации Украина-Азербайджан.

- Есть ли у него связь с кем-то из азербайджанской диаспоры?

- Об этом надо спросить у него самого. Насколько я слышал, есть Объединенная диаспора азербайджанцев Украины (председатель Хикмет Джавадов - ред). Они проявляют активность. Вообще, говоря о моих отношениях с азербайджанцами, я должен отметить, что мой дед Аскер Асланов был азербайджанцем. Он жил в Дагестане. Моя мама тоже наполовину азербайджанка. Многие мои родственники и сейчас живут в Дагестане. Двоюродная сестра моей мамы в настоящее время является директором Центральной библиотеки Централизованной системы библиотек Сабаильского района Баку. Мы постоянно поддерживаем связь друг с другом. Когда я был маленьким, я каждое лето проводил на побережье Каспия. Я помню, как шел держась за руку своего дедушки, и видел, как прохожие почтительно здоровались с ним. Я всегда хотел быть похожим на него, хотел так же завоевывать уважение людей. Он был главным врачом больницы и работал до 84 лет.