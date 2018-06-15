Грузинский политолог: Нельзя поворачиваться спиной к Азербайджану

Тбилиси. 15 июня. REPORT.AZ/ "Отставка премьера в Грузии и смена правительства - это демократический процесс. Важно, чтобы эта смена служила спасению общества и экономическому развитию общества".

Об этом грузинскому бюро Report сказал грузинский политолог Гела Васадзе.

По его словам, смена правительства не должна вредить отношениям с соседними странами:

"Думаю, независимо от того, кто возглавит в Грузии правительство, отношения с Азербайджаном не изменятся. Азербайджан - наш древний сосед и друг. В Грузии все знают, какой Азербайджан прекрасный друг, как поддерживает в трудные времена. Нельзя забывать об этом, поворачиваться спиной к Азербайджану. Поэтому полагаю, что смена правительства в Грузии не может сказаться негативно на отношениях с Азербайджаном".

Г.Васадзе поделился мнением о кандидате на пост премьера:

"Мамука Бахтадзе является приближенным председателя партии "Грузинская места - демократическая Грузия". Несмотря на молодость, хорошо известен среди грузинской элиты. Его первые заявления при выдвижении на пост премьера тоже отрадны. Мамука Бахтадзе выдвинул определенные предложения по экономической независимости в стране, независимому предпринимательству и снижению налогов. Думаю, это очень хорошие предложения и принесут пользу".