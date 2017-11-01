Группа экспертов по противодействию торговле людьми провела второй оценочный визит в Азербайджан

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Группа экспертов по противодействию торговле людьми (GRETA) провела второй оценочный визит в Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Целью визита, состоявшегося с 23 по 26 октября, стала оценка прогресса выполнения Конвенции СЕ о противодействии торговле людьми с момента первого визита экспертов GRETA в Азербайджан в 2013 году.

В ходе визита специалисты провели ряд встреч в МВД, правоохранительных структурах республики, национальном бюро Интерпола. Наряду с этим представители GRETA встретились с официальными лицами в министерстве юстиции, министерстве труда и социальной защиты, министерстве здравоохранения, МИД и т.д. Встречи также прошли в миграционной службе, Государственной пограничной службе, ряде других госструктур, а также в офисе Генпрокурора республики и с судьями в Верховном суде и судах по тяжким преступлениям. Также состоялись встречи в представительстве Комиссара по правам человека в Азербайджане, с членами парламентских комитетов, вице-спикером Милли Меджлиса Бахар Мурадовой.

По итогам визита планируется составление предварительного доклада, который будет направлен азербайджанским властям для комментирования. Далее GRETA подготовит окончательный доклад, который будет опубликован в 2018 году.