Граждане Казахстана смогут проголосовать на парламентских выборах в Баку

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Временно проживающие или находящиеся в Азербайджане граждане Казахстана смогут проголосовать на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местный представительный орган), которые состоятся 20 марта.

Как сообщает Report, в связи с этим в посольтсве Казахстана в Азербайджане (ул.Наджафгулу Рафиева, 10) будет организован избирательный участок, который будет открыт с 7 часов утра до 8 часов вечера.

Отметим, что за места депутатов будут бороться более 240 кандидатов от шести партий, за места депутатов маслихатов - более 10 800 человек.