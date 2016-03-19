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    Граждане Казахстана смогут проголосовать на парламентских выборах в Баку

    Избирательный участок в посольстве Казахстана в Баку будет открыт с 7 до 20 часов

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Временно проживающие или находящиеся в Азербайджане граждане Казахстана смогут проголосовать на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местный представительный орган), которые состоятся 20 марта.

    Как сообщает Report, в связи с этим в посольтсве Казахстана в Азербайджане (ул.Наджафгулу Рафиева, 10) будет организован избирательный участок, который будет открыт с 7 часов утра до 8 часов вечера.

    Отметим, что за места депутатов будут бороться более 240 кандидатов от шести партий, за места депутатов маслихатов - более 10 800 человек.

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