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Госдеп США высоко оценил деятельность Азербайджана по борьбе с терроризмом

Госдеп США высоко оценил деятельность Азербайджана по борьбе с терроризмом В 2020 году правительство Азербайджана активно работало над сдерживанием, выявлением и пресечением террористических попыток перемещения людей, денег и материалов через свои сухопутные и морские границы и Южный Кавказ.
Внешняя политика
17 декабря 2021 г. 11:11
Госдеп США высоко оценил деятельность Азербайджана по борьбе с терроризмом

В 2020 году правительство Азербайджана активно работало над сдерживанием, выявлением и пресечением террористических попыток перемещения людей, денег и материалов через свои сухопутные и морские границы и Южный Кавказ.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном Госдепартаментом США ежегодном отчете о терроризме в мире за 2020 год.

Согласно докладу, за 2020 год в стране не было зафиксировано актов терроризма и она внесла существенные изменения в свое законодательство по борьбе с этой глобальной угрозой.

В отчете отмечается, что Азербайджан является членом ряда международных организаций, а также участвовал в операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, где он развернул 120 военнослужащих по поддержанию мира.

"Правоохранительные органы и службы безопасности Азербайджана проводили операции по пресечению и предотвращению террористических атак, арестовывали и преследовали подозреваемых террористов", - говорится в отчете.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycanın terrorçuluqla mübarizəsini yüksək qiymətləndirib
Версия на английском языке US Department of State commends Azerbaijan's activeness in war on terror

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