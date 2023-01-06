Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном

Несмотря на завершение срока полномочий старшего советника по переговорам на Кавказе Филипа Рикера, США продолжат содействовать безопасности и миру на Южном Кавказе.

Несмотря на завершение срока полномочий старшего советника по переговорам на Кавказе Филипа Рикера, США продолжат содействовать безопасности и миру на Южном Кавказе.

Об этом Report сообщили в Госдепартаменте США.

"С момента назначения посла Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе в августе прошлого года изначально ожидалось, что он будет занимать эту должность на краткосрочной основе до конца 2022 года",- отметили во внешнеполитическом ведомстве США, добавив, что завершение его полномочий на этом посту "никоим образом не подрывает приверженность Соединенных Штатов продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа".

В Госдепе отметили, что "США продолжают взаимодействовать на двусторонней основе, с партнерами, такими как Европейский Союз, и через международные организации, такие как ОБСЕ, для содействия прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией и поиска решений по всем остающимся вопросам".

Напомним, с января завершился срок полномочий Филипа Рикера на должности старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе.