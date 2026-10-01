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    Главы оборонных ведомств Азербайджана, Турции и Грузии посетили Шушу

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 20:54
    Главы оборонных ведомств Азербайджана, Турции и Грузии посетили Шушу

    Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани посетили Шушу.

    Как сообщает Report, об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило в соцсети X.

    "Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани посетили Шушу в преддверии трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, которая состоится завтра", - говорится в публикации.

    Закир Гасанов Яшар Гюлер Ираклий Чиковани Шуша
    Yaşar Gülər, Zakir Həsənov və İrakli Çikovani Şuşa şəhərində bir araya gəliblər
    Turkish, Azerbaijani, Georgian defense chiefs meet in Shusha
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