Главы оборонных ведомств Азербайджана, Турции и Грузии посетили Шушу
Внешняя политика
- 01 октября, 2026
- 20:54
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Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани посетили Шушу.
Как сообщает Report, об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило в соцсети X.
"Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани посетили Шушу в преддверии трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, которая состоится завтра", - говорится в публикации.
Yaşar Gülər, Zakir Həsənov və İrakli Çikovani Şuşa şəhərində bir araya gəliblər
Turkish, Azerbaijani, Georgian defense chiefs meet in Shusha
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