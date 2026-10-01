Главы оборонных ведомств Азербайджана, Турции и Грузии посетили Шушу

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани посетили Шушу.

Как сообщает Report, об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило в соцсети X.

"Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани посетили Шушу в преддверии трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, которая состоится завтра", - говорится в публикации.