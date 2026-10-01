Yaşar Gülər, Zakir Həsənov və İrakli Çikovani Şuşa şəhərində bir araya gəliblər
- 01 oktyabr, 2026
- 20:50
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Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər, Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov və Gürcüstanın Baş nazirinin müavini və müdafiə naziri İrakli Çikovani Şuşada görüşüblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.
"Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Yaşar Gülər, Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov və Gürcüstanın Baş nazirinin müavini və müdafiə naziri İrakli Çikovani sabah keçiriləcək Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan Müdafiə Nazirlərinin Üçtərəfli Görüşündən əvvəl Şuşa şəhəri ilə tanış olublar", - paylaşımda bildirilib.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani, yarın düzenlenecek Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Şuşa kentinde incelemelerde… pic.twitter.com/criyxyABjJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2026