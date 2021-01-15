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Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор

Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Внешняя политика
15 января 2021 г. 18:06
Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министры обменялись мнениями по последней ситуации, связанной с выполнением трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также по вопросам, вытекающим из Совместного заявления, подписанного 11 января 2021 года в Москве.

Стороны также обсудили вопросы, входящие в повестку дня двустороннего сотрудничества, и другие темы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya XİN başçıları Qarabağla bağlı məsələni müzakirə ediblər

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