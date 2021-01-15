Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Министры обменялись мнениями по последней ситуации, связанной с выполнением трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также по вопросам, вытекающим из Совместного заявления, подписанного 11 января 2021 года в Москве.
Стороны также обсудили вопросы, входящие в повестку дня двустороннего сотрудничества, и другие темы, представляющие взаимный интерес.