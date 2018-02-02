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    Главы МИД Азербайджана и России обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта

    Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров провели обмен мнениями о правовом статусе Каспийского моря© Report/ Elshan Baba

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Стали известны вопросы, которые были обсуждены в ходе телефонного разговора министров иностранных дел Азербайджана и России Эльмара Мамедъярова и Сергея Лаврова.

    Как заявил Report глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, в ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы региональной и международной повестки дня, в том числе вопрос о правовом статусе Каспийского моря, переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и провели обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.

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