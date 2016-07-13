Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили подготовку визита президента Назарбаева в Баку

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов провел встречу с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в рамках прошедшего сегодня в Астане совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, ход подготовки к Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017", а также участие в ней Азербайджана.

Отдельной темой беседы стала подготовка визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан, запланированного на осень 2016 года.

Как ранее сообщал Report, визит Назарбаева в Азербайджан ожидается в октябре.