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Главы МИД Азербайджана и Ирана провели встречу в Джидде

Главы МИД Азербайджана и Ирана провели встречу в Джидде В Джидде состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его иранским коллеги Хусейном Амиром Абдоллахияном.
Внешняя политика
5 марта 2024 г. 20:41
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели встречу в Джидде

В Джидде состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана на странице в социальной сети "Х".

"На полях внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) 5 марта в Джидде прошла встреча глав МИД Азербайджана и Ирана Джейхуна Байрамова и Хосейна Амира Абдоллахияна. Министры обсудили повестку дня двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе", - говорится в публикации.

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