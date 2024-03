Главы МИД Азербайджана и Ирана провели встречу в Джидде

В Джидде состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана на странице в социальной сети "Х".

"На полях внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) 5 марта в Джидде прошла встреча глав МИД Азербайджана и Ирана Джейхуна Байрамова и Хосейна Амира Абдоллахияна. Министры обсудили повестку дня двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе", - говорится в публикации.