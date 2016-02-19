Главы МИД Азербайджана и Грузии провели встречу в Тбилиси

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Грузии Михаилом Джанелидзе. Как сообщает Report, встреча состоялась в рамках 5-ой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии, которая пройдет сегодня в Тбилиси.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере экономики и транспорта, а также ситуацию в регионе.