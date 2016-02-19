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    Главы МИД Азербайджана и Грузии провели встречу в Тбилиси

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Грузии Михаилом Джанелидзе. Как сообщает Report, встреча состоялась в рамках 5-ой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии, которая пройдет сегодня в Тбилиси. 

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере экономики и транспорта, а также ситуацию в регионе. 

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