Глава TOKİ: Азербайджан играет важную роль в процессе восстановления в зоне землетрясения

В соответствии с ”Соглашением о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики по строительству жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра в провинции Кахраманмараш Турецкой Респуб

В соответствии с ”Соглашением о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики по строительству жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра в провинции Кахраманмараш Турецкой Республики", Азербайджан проводит работы по реконструкции в одном из пострадавших от землетрясения районов провинции Кахраманмараш. Для реализации данного проекта правительством Азербайджана выделена определенная сумма.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Управления массового жилищного строительства Турции (TOKI) Омер Булут.



Заявление главы администрации широко освещалось в турецких СМИ.

В сообщении информационного агентства Demirörən (DHA) говорится, что пока продолжаются земляные работы для последующего возведения зданий в Кахраманмараше при поддержке Азербайджана в размере 100 миллионов долларов, глава TOKİ Омар Булут и председатель правления Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана Садиг Садыгов на месте ознакомились с работами. Омар Булут отметил, что строительство домов для пострадавших от землетрясения в Кахраманмараше идет полным ходом.



В сообщении на сайте Haber Türk говорится, что эти дома будут доступны жителям в ближайшее время.

Информационное агентство İhlas Haber Ajansı (İHA) сообщает, что Азербайджан, играющий важную роль в процессе восстановления в зоне землетрясения, построит тысячу домов в Кахраманмараше. В городе начались работы по созданию ”Азербайджанского квартала”. Азербайджан выделит 100 миллионов долларов на строительство квартала на территории площадью 320 гектаров.

Новость была опубликована многими турецкими СМИ.

