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Начальник СГБ встретился с находящейся в Азербайджане афганской делегацией

Начальник СГБ встретился с находящейся в Азербайджане афганской делегацией Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев, встретился с советником по национальной безопасности Исламской Республики Афганистан Хамдуллахом Мохибом, главой Администрации президента Мохаммад
Внешняя политика
21 декабря 2020 г. 16:51
Начальник СГБ встретился с находящейся в Азербайджане афганской делегацией

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев встретился с советником по национальной безопасности Исламской Республики Афганистан Хамдуллахом Мохибом, главой Администрации президента Мохаммадом Шакиром Каргаром и генеральным директором Управления национальной безопасности генерал-лейтенантом Ахмадом Зия Сараджем, находящимися с официальным визитом в нашей стране.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт СГБ, на встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Афганистан в нашей стране Аманулла Джейхун.

Приветствуя гостей, генерал-полковник Али Нагиев особо подчеркнул политическую и дипломатическую поддержку, оказанную Афганистаном в ходе восстановления территориальной целостности Азербайджана в Отечественной войне, и выразил уверенность в том, что такие постоянные контакты будут способствовать дальнейшему укреплению связей сотрудничества между нашими странами, а также соответствующими структурами безопасности.

Гости выразили благодарность за оказанное внимание, созданные условия для обсуждения актуальных вопросов в сфере защиты интересов безопасности Азербайджана и Афганистана.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах взаимовыгодного сотрудничества в сфере безопасности и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Əli Nağıyev ölkəmizdə səfərdə olan Əfqanıstan rəsmiləri ilə görüşüb

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