    Глава МИД Турции прибудет в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 03 ноября, 2025
    • 16:20
    Глава МИД Турции прибудет в Азербайджан

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Азербайджан.

    По полученной Report информации, глава МИД Турции примет участие в параде Победы, который состоится 8 ноября в Баку.

    Хакан Фидан вместе с министром национальной обороны Яшаром Гюлером войдет в состав делегации во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая прибудет в Азербайджан.

    Türkiyə XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcək
    Turkish FM to visit Azerbaijan

