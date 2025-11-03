Глава МИД Турции прибудет в Азербайджан
- 03 ноября, 2025
- 16:20
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Азербайджан.
По полученной Report информации, глава МИД Турции примет участие в параде Победы, который состоится 8 ноября в Баку.
Хакан Фидан вместе с министром национальной обороны Яшаром Гюлером войдет в состав делегации во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая прибудет в Азербайджан.
