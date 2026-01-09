Мелони выступила за возобновление диалога Европы с Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе пора восстанавливать прямую коммуникацию с Москвой, чтобы иметь влияние в переговорах о прекращении российско-украинской войны.

Как передает Report со ссылкой на итальянское издание ANSA, об этом она сообщила на пресс-конференции 9 января.

Мелони поддержала мнение президента Франции Эмманюэля Макрона, который ранее говорил о необходимости прямого диалога с Россией.

"В этом отношении, думаю, Макрон прав. Я считаю, что настало время для Европы говорить с Россией, иначе наше влияние будет ограниченным. Но вопрос в том, кто должен это делать. Мы не должны действовать хаотично – иначе сыграем на руку [президенту РФ Владимиру] Путину", – подчеркнула премьер Италии.