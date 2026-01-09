"Нефтчи" победил участника Лиги Чемпионов

"Нефтчи" одержал победу над казахстанским "Кайратом" в ходе своего первого матча на зимних учебно-тренировочных сборах в Абу-Даби.

Как сообщает Report, матч завершился победой "Нефтчи" со счетом 3:0. В составе "бело-черных" отличились Агададаш Сальянский (67), Венсан Абубакар (89) и Мурад Мамедов (90+2).

Отметим, что казахстанский "Кайрат" является участником Лиги Чемпионов и занимает последнее - 36-е место в Лиге с 1 очком.