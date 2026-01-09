Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    "Нефтчи" победил участника Лиги Чемпионов

    Футбол
    • 09 января, 2026
    • 19:52
    Нефтчи победил участника Лиги Чемпионов

    "Нефтчи" одержал победу над казахстанским "Кайратом" в ходе своего первого матча на зимних учебно-тренировочных сборах в Абу-Даби.

    Как сообщает Report, матч завершился победой "Нефтчи" со счетом 3:0. В составе "бело-черных" отличились Агададаш Сальянский (67), Венсан Абубакар (89) и Мурад Мамедов (90+2).

    Отметим, что казахстанский "Кайрат" является участником Лиги Чемпионов и занимает последнее - 36-е место в Лиге с 1 очком.

    ФК "Нефтчи" ФК "Кайрат" Лига Чемпионов
    "Neftçi" Çempionlar Liqasının iştirakçısına qalib gəlib

