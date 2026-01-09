"Нефтчи" победил участника Лиги Чемпионов
Футбол
- 09 января, 2026
- 19:52
"Нефтчи" одержал победу над казахстанским "Кайратом" в ходе своего первого матча на зимних учебно-тренировочных сборах в Абу-Даби.
Как сообщает Report, матч завершился победой "Нефтчи" со счетом 3:0. В составе "бело-черных" отличились Агададаш Сальянский (67), Венсан Абубакар (89) и Мурад Мамедов (90+2).
Отметим, что казахстанский "Кайрат" является участником Лиги Чемпионов и занимает последнее - 36-е место в Лиге с 1 очком.
Последние новости
20:19
Киев предупредил Варшаву о возможном применении Россией ракеты "Орешник"Другие страны
20:08
Фото
Российские БПЛА поразили два торговых судна у берегов Украины, погиб один человекДругие страны
20:03
Хаменеи заявил, что протестующие в Иране пытаются "угодить" ТрампуВ регионе
19:57
Президент Мексики заявила о намерении усилить взаимодействие с США после заявлений ТрампаДругие страны
19:55
Мелони выступила за возобновление диалога Европы с РоссиейДругие страны
19:52
"Нефтчи" победил участника Лиги ЧемпионовФутбол
19:36
Сибига: Зеленский вовлечен в процесс приближения справедливого мираДругие страны
19:26
Турция вновь призвала СДС соблюдать обязательства по соглашению от 10 мартаВ регионе
19:22