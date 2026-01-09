"Neftçi" Çempionlar Liqasının iştirakçısına qalib gəlib
Futbol
- 09 yanvar, 2026
- 19:13
"Neftçi" qış təlim-məşq toplanışında ilk yoxlama oyununu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) paytaxtı Əbu-Dabidə hazırlıq prosesi keçən klub Qazaxıstanın "Kayrat" komandası ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma "Neftçi"nin 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib. "Ağ-qaralar"ın heyətində Ağadadaş Salyanski (67), Vensan Abubakar (89) və Murad Məmmədov (90+2) fərqləniblər.
Qeyd edək ki, "Kayrat" hazırda Çempionlar Liqasının iştirakçısıdır və Liqa mərhələsində 1 xalla sonuncu - 36-cı sırada yer alıb.
