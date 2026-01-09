Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Президент Мексики заявила о намерении усилить взаимодействие с США после заявлений Трампа

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 19:57
    Президент Мексики заявила о намерении усилить взаимодействие с США после заявлений Трампа

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о намерении усилить взаимодействие с Соединенными Штатами в сфере безопасности на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности рассмотреть проведение наземной операции против наркокартелей.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Шейнбаум заявила в ходе ежедневной пресс-конференции.

    "Мы собираемся усилить взаимодействие [с США], поэтому я попросила министра [иностранных дел] Хуана Рамона де ла Фуэнте, чтобы он при необходимости встретился с госсекретарем США [Марко Рубио]", - отметила политик.

    Глава государства подчеркнула, что у Мексики и США уже действует совместная рабочая группа. "Речь идет о дальнейшем укреплении отношений, обмене информацией, в том числе о количестве ликвидированных лабораторий, чтобы у них была вся информация. И в рамках того, над чем мы уже работаем, - еще больше усилить координацию", - подчеркнула президент.

    "Мы не хотим рассматривать какой-то иной сценарий. Напротив, мы намерены и дальше работать именно в этом формате, чтобы координация [с США] еще больше укреплялась в рамках защиты суверенитета - с обеих сторон - и территориальной целостности Мексики", - добавила Шейнбаум.

    Ранее в интервью Fox News президент США Дональд Трамп заявил о переходе к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке. Он указал, что картели, по его мнению, фактически управляют Мексикой.

    Mexican president pledges closer cooperation with US following Trump's comments

