Türkiyə XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 03 noyabr, 2025
- 16:07
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Azərbaycana səfər edəcək.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, Türkiyə XİN başçısı da noyabrın 8-də Bakıda keçiriləcək Zəfər paradına qatılacaq.
Məlumata görə, Hakan Fidan milli müdafiə naziri Yaşar Gülərlə birgə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Azərbaycana gələcək nümayəndə heyətinin tərkibində yer alacaq.
