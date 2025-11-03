İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Türkiyə XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    • 03 noyabr, 2025
    • 16:07
    Türkiyə XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcək

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, Türkiyə XİN başçısı da noyabrın 8-də Bakıda keçiriləcək Zəfər paradına qatılacaq.

    Məlumata görə, Hakan Fidan milli müdafiə naziri Yaşar Gülərlə birgə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Azərbaycana gələcək nümayəndə heyətinin tərkibində yer alacaq.

    Глава МИД Турции прибудет в Азербайджан
    Turkish FM to visit Azerbaijan

