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    Глава МИД России: Министерские встречи в региональном формате актуальны, если имеют свою субстанцию

    30 ноября в Баку состоится встреча глав МИД Азербайджан - Пакистан - Турция© Report/ Elshan Baba

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Каждый формат должен иметь свою добавленную стоимость".

    Об этом, отвечая на вопрос Report о возможности развития трехсторонних региональных форматов на брифинге в Баку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

    Лавров отметил, что подобные министерские встречи в региональном формате актуальны, если имеют свою субстанцию. 

    Он напомнил, что, например формат на уровне министров Россия - Турция - Иран активен в вопросе урегулирования в Сирии.

    В свою очередь, отвечая на вопрос, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, заявил, что существуют возможности для расширения подобного регионального формата.

    В связи с этим он анонсировал 30 ноября встречу глав МИД Азербайджан - Пакистан - Турция в Баку. 

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