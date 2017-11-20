Глава МИД России: Министерские встречи в региональном формате актуальны, если имеют свою субстанцию

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Каждый формат должен иметь свою добавленную стоимость".

Об этом, отвечая на вопрос Report о возможности развития трехсторонних региональных форматов на брифинге в Баку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что подобные министерские встречи в региональном формате актуальны, если имеют свою субстанцию.

Он напомнил, что, например формат на уровне министров Россия - Турция - Иран активен в вопросе урегулирования в Сирии.

В свою очередь, отвечая на вопрос, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, заявил, что существуют возможности для расширения подобного регионального формата.

В связи с этим он анонсировал 30 ноября встречу глав МИД Азербайджан - Пакистан - Турция в Баку.