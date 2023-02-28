Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией

Европейский союз злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией, продвигая свою гражданскую миссию на территории Армении.

Европейский союз злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией, продвигая свою гражданскую миссию на территории последней.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Европейский союз откровенно злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией, продвигая свою миссию на территории Армении, что вызывает сомнения в усилиях, которые это может внести в мирный процесс", - заявил Лавров.

В свою очередь, министр иностранных Азербайджана Джейхун Байрамов охарактеризовал миссию, как провальную, и заявил, что утверждения, что ее переход в более длительную не имеет отношения к нашей стране, в корне неверна.

"Миссия ЕС не достигла своего результата. Более того, мы видели, что с началом деятельности миссии позиция армянской стороны по всем трекам переговорного процесса стала, скажем, более деструктивной. Что касается плавного перехода этой миссии во вторую более долгосрочную, то мы считаем, что это произошло с нарушением достигнутых в октябре договоренностей", - заявил Дж. Байрамов, добавив, что она должна была так же, как и первая согласована с Азербайджаном.