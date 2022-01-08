Глава МИД принял копии верительных грамот нового посла Южной Кореи

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копию верительных грамот вновь назначенного посла Республики Корея Ли Юн-Лоунга

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Республики Корея Ли Юн-Лоунга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Министр отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Кореей, а также широкие возможности сотрудничества между двумя странами во многих сферах, важность дальнейшего развития сотрудничества в экономической сфере и, в частности, подчеркнул деятельность совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Кореей.

Д.Байрамов также предоставил подробную информацию об агрессивной политике, проводимой Арменией против Азербайджана, позиции международного сообщества в этом отношении, 44-дневной Отечественной войне, ситуации в регионе после подписания трехсторонних заявлений, минной опасности, а также восстановительных работах, осуществляемых на освобожденных от оккупации территориях.

Посол в свою очередь, отметил успешное развитие отношений между двумя странами, коснулся перспектив развития сотрудничества между Азербайджаном и Кореей в политической, экономической, образовательной и других сферах.

Стороны обсудили различные аспекты двусторонних отношений между Азербайджаном и Кореей, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций. В то же время были обсуждены вопросы привлечения корейских компаний к восстановительным работам на освобожденных территориях.