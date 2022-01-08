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Глава МИД принял копии верительных грамот нового посла Южной Кореи

Глава МИД принял копии верительных грамот нового посла Южной Кореи Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копию верительных грамот вновь назначенного посла Республики Корея Ли Юн-Лоунга
Внешняя политика
8 января 2022 г. 14:33
Глава МИД принял копии верительных грамот нового посла Южной Кореи

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Республики Корея Ли Юн-Лоунга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Министр отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Кореей, а также широкие возможности сотрудничества между двумя странами во многих сферах, важность дальнейшего развития сотрудничества в экономической сфере и, в частности, подчеркнул деятельность совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Кореей.

Д.Байрамов также предоставил подробную информацию об агрессивной политике, проводимой Арменией против Азербайджана, позиции международного сообщества в этом отношении, 44-дневной Отечественной войне, ситуации в регионе после подписания трехсторонних заявлений, минной опасности, а также восстановительных работах, осуществляемых на освобожденных от оккупации территориях.

Посол в свою очередь, отметил успешное развитие отношений между двумя странами, коснулся перспектив развития сотрудничества между Азербайджаном и Кореей в политической, экономической, образовательной и других сферах.

Стороны обсудили различные аспекты двусторонних отношений между Азербайджаном и Кореей, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций. В то же время были обсуждены вопросы привлечения корейских компаний к восстановительным работам на освобожденных территориях.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM discusses situation in region with new Korean ambassador
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Koreyanın yeni səfiri ilə bölgədəki vəziyyəti müzakirə edib

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