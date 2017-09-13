Глава МИД: Нахождение вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана является основным препятствием для урегулирования конфликта

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Социалистическую Республику Вьетнам встретился с министром иностранных дел этой страны Фам Бинь Минем.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, главы внешнеполитических ведомств представили поздравительные письма, адресованные главами двух государств к 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Социалистической Республикой Вьетнам.

Э. Мамедъяров сказал, что связи между Азербайджаном и Вьетнамом имеют глубокие корни, в этой связи он особо отметил визит первого президента Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина в 1959 году в Азербайджан и визит общенационального лидера Гейдара Алиева в 1983 году во Вьетнам в качестве первого заместителя председателя Совета Министров СССР.

В то же время глава МИД отметил важную роль в углублении и развитии двусторонних отношений государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам 18-19 мая 2014 года и официального визита в Азербайджан бывшего президента Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тан Шанга 13-15 мая 2015 года. Министр также добавил, что эти взаимные визиты придают импульс развитию сотрудничества и интенсификации политического диалога между двумя странами.

Э. Мамедъяров отметил, что имеются многочисленные возможности для развития экономических и торговых связей между Азербайджаном и Вьетнамом и для выявления этих возможностей и с целью изучения новых сфер сотрудничества, полезно проведение взаимных бизнес-форумов. Также министр особо отметил роль созданной в 2015 году Межправительственной Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам и проинформировал своего коллегу о встрече с сопредседателем Комиссии Тран Туан Анем.

Министр Э. Мамедъяров проинформировал своего коллегу о возможностях транспортного коридора Север-Юг и довел до внимания, что заинтересованный в увеличении объема экспорта в Европу Вьетнам сможет воспользоваться этим проектом, и, в конечном итоге, сократится транспортный маршрут из Вьетнама в Европу.

Затем, проинформировав об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте и переговорном процессе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, министр Э. Мамедъяров подчеркнул, что армянская сторона до сих пор не выполняет соответствующих резолюций Совбеза ООН и наличие на оккупированных территориях Азербайджана вооруженных сил Армении является основным препятствием в урегулировании конфликта.

Министр Фам Бинь Минь отметил о значимой роли официальных визитов в формировании сотрудничества на высоком уровне между двумя государствами. Сказав о продолжении успешного политического диалога и в экономической сфере, он заявил о наличии потенциала для повышения товарооборота. Министр также предложил добиться еще большего развития сотрудничества, воспользовавшись успешной политикой Азербайджана в сфере энергетики.

Вьетнамский министр также отметил, что сотрудничество в транспортно-логистической сфере может стать новой страницей в развитии двусторонних связей.

Затронув вопрос расширения сотрудничества в сфере образования, Фам Бинь Минь напомнил, что во Вьетнаме работают специалисты, получившие в Азербайджане образование в нефтяной сфере, а также подчеркнул особую роль азербайджанских нефтяников в создании вьетнамской компании "Veso Petrol".

После встречи министры провели совместную пресс-конференцию.

В ходе визита в состав азербайджанской делегации также вошел член партии Ени Азербайджан, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев.