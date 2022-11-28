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Глава МИД и советник Госдепартамента США обсудили вопросы мирного договора с Арменией

Глава МИД и советник Госдепартамента США обсудили вопросы мирного договора с Арменией Министр иностранных дел Джейхун Байрамов обсудил с главным советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филиппом Рикером вопросы мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
28 ноября 2022 г. 20:07
Глава МИД и советник Госдепартамента США обсудили вопросы мирного договора с Арменией

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов обсудил с главным советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филиппом Рикером вопросы мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи была обсуждена текущая ситуация по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, двусторонние переговоры по элементам мирного договора, включая вашингтонскую встречу, и вытекающие из этого вопросы, открытие коммуникаций и процесс делимитации.

Филип Рикер заявил, что американская сторона готова всячески поддерживать процесс нормализации. Он подчеркнул важность переговоров по элементам мирного договора, необходимость обеспечения мира и спокойствия в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по различным аспектам двусторонней повестки сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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