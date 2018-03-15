Глава МИД Грузии: Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана и благодарны всем нашим друзьям за поддержку и нашей территориальной целостности".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе на пресс-конференции по итогам первой четырехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции, Ирана, Грузии.

Он подчеркнул, что Грузия выступает за сотрудничество в регионе в рамках норм международного права.