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    Глава МИД: Евросоюз хорошо понимает важную роль Азербайджана в регионе и мире

    В вопросе сотрудничества Франции и Азербайджана с Евросоюзом, наши контакты очень важны© Report/ Elshan Baba

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Мы также заинтересованы развивать сотрудничество с Францией - одной из наших основных партнеров в Евросоюзе, в рамках международных организаций. В этой связи, в вопросе сотрудничества Франции и Азербайджана с Евросоюзом, наши контакты очень важны".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналу французского парламента "Le Journal Du Parlement" заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    По его словам, связи между двумя странами на высоком уровне и развиваются в различных направлениях: "В нашу повестку входят активное межрегиональное сотрудничество, крупные торговые, экономические, инвестиционные проекты, продолжительный диалог по вопросам двухсторонних связей и региональной безопасности. Мы также сотрудничаем в различных областях, таких как наука, образование и культура. Азербайджан - основной торговый партнер Франции в Южно-Кавказском регионе. Азербайджан также является региональным центром по преподаванию французского языка. Надеемся, что Евросоюз и члены организации хорошо понимают важную роль Азербайджана в регионе и мире". 

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