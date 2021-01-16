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Глава МИД Беларуси и посол Азербайджана обсудили развитие двусторонних связей

Глава МИД Беларуси и посол Азербайджана обсудили развитие двусторонних связей Стороны обсудили график предстоящих двусторонних визитов на высшем уровне
Внешняя политика
16 января 2021 г. 17:13
Глава МИД Беларуси и посол Азербайджана обсудили развитие двусторонних связей

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с послом Азербайджана Лятифом Гандиловым.

Как передает Report, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

На встрече был обсужден график предстоящих двусторонних визитов на высшем уровне.

Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества и результатам проделанной работы в 2020 году.

Стороны обменялись информацией о принимаемых в двух странах мерах по противодействию распространению COVID-19. В ходе встречи также была рассмотрена повестка сотрудничества министерств иностранных дел на 2021 год, в том числе сотрудничество в международных организациях.

Кроме того, стороны наметили шаги по дальнейшему развитию белорусско-азербайджанских стратегических связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Belarus əlaqələrinin inkişafı müzakirə olunub
Версия на английском языке Belarus FM, Azerbaijani ambassador moot development of bilateral ties

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