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Глава МИД Азербайджана встретился с зампредом парламента Ирака

Глава МИД Азербайджана встретился с зампредом парламента Ирака Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящуюся в Азербайджане для участия в Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения делегацию во главе с заместителем председателя парламента Ирака Шахваном Абдуллахом Ахм
Внешняя политика
1 июля 2022 г. 19:23
Глава МИД Азербайджана встретился с зампредом парламента Ирака

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящуюся в Азербайджане для участия в Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения делегацию во главе с заместителем председателя парламента Ирака Шахваном Абдуллахом Ахмедом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираком и подчеркнули решимость стран развивать сотрудничество во всех сферах.

Дж.Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с Ираком. Он подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Выразив благодарность за теплый прием, заместитель председателя иракского парламента отметил позитивные связи, существующие между двумя странами, и с удовлетворением подчеркнул поддержку, оказываемую Азербайджаном Ираку, в том числе гуманитарную.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov İraq Parlamentinin sədr müavini ilə görüşüb

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