Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОЭС

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.

Об этом Report сообщили в МИД.

Дж.Байрамов подчеркнул важность сотрудничества Азербайджана с ОЭС.

Генеральный секретарь Хусрав Нозири высоко оценил вклад Азербайджана в деятельность ОЭС. Он поздравил Азербайджан с успешным проведением третьей общей конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС). Генсек также отметил, что в этом году в рамках ОЭС особое внимание уделяется развитию транспорта и коммуникаций, подчеркнув роль Азербайджана, как с точки зрения географического положения, так и в качестве транзитного центра.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.