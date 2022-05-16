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Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОЭС

Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОЭС Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.
Внешняя политика
16 мая 2022 г. 19:00
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОЭС

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.

Об этом Report сообщили в МИД.

Дж.Байрамов подчеркнул важность сотрудничества Азербайджана с ОЭС.

Генеральный секретарь Хусрав Нозири высоко оценил вклад Азербайджана в деятельность ОЭС. Он поздравил Азербайджан с успешным проведением третьей общей конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС). Генсек также отметил, что в этом году в рамках ОЭС особое внимание уделяется развитию транспорта и коммуникаций, подчеркнув роль Азербайджана, как с точки зрения географического положения, так и в качестве транзитного центра.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM meets with ECO Secretary-General
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov İƏT-in Baş katibi ilə görüşüb

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